«Выпендриваются»: эксперт о посягательстве Турции на суверенитет Греции Военный эксперт Литовкин заявил о низких шансах возникновения конфликта между Турцией и Грецией

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Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru оценил возможность возникновения конфликта между Турцией и Грецией, заявив о том, что обе страны не вступят в прямую конфронтацию. Специалист предположил, что Анкара и Афины могут «поднять в воздух истребители» и подключить к делу военные суда, однако дальше Эгейских островов корабли не продвинутся.

Возможно, обе страны поднимут в воздух истребители, также к Эгейским островам могут приблизится военные суда, но дальше это не пойдет. Одним словом, выпендриваются. Что касается, воинственных заявлений турецкой стороны, то реальные последствия в складывающейся ситуации между Турцией и Грецией могут быть только одни. Из Брюсселя и тем, и другим погрозят пальцем и на этом все закончится, — заявил Литовкин.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец рассказал о том, что война между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье очень вероятна, потому что конфликт назревал давно. По его словам, Анкара не позволит себе потерять влияние в регионе Эгейского моря, где обнаружены крупные запасы нефти.

5 сентября стало известно, что Греция пыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. В турецких СМИ отметили, что Афины усилили агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. С 15 августа было зафиксировано 14 инцидентов подобного толка. С середины августа также было отмечено 14 случаев с преследованием патрульных самолетов турецких ВВС со стороны Греции. Последний подобный случай произошел 1 сентября над островом Родос.