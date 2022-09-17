Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет Сербии

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет страны, передает РИА Новости. Он также отметил, что республика продолжит развивать оборонную промышленность, увеличивать ее мощности и расширять ассортимент продукции.

Сербия решила придерживаться пути военного нейтралитета и это делает размеренным и твердым шагом. Размеренным, потому что никому не угрожаем и не наше дело создавать вызовы ни одной стране и вызывать страх за чью-либо стабильность, — отметил Вучич.

Ранее президент Сербии допустил вероятность возникновения столкновений в Косово. Вучич указал на наращивание присутствия подразделений косовоалбанского МВД, а также на переброску бойцов и техники на севере края.

10 сентября Вучич на заседании Совета национальной безопасности отметил, что власти Косово, несмотря на соглашения, достигнутые с руководством Сербии, под эгидой ЕС возводят базы спецназа МВД на населенном сербами севере края. По его словам, уже построены несколько военных объектов в селах Бистрица и Кошутово, а в районе Баньи опорный пункт возводится сейчас.

9 сентября сербский лидер заявил, что признания Косово не будет.