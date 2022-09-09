Вучич рассказал, что будет со статусом Косово Вучич: признания Косово не будет

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич написал в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что признания Косово не будет. Сербский глава выступил с таким заявлением после того, как пообщался со спецпредставителем ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком и другими официальными лицами ЕС.

Признания Косово не будет!<...> Да здравствует Сербия, — написал Вучич.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила поддержку Белграду в ответ на предложение Госдепартамента США забыть, что самопровозглашенная республика Косово является частью Сербии. Ее ответом в Telegram-канале стало короткое «никогда».

До этого стало известно, что 26 августа спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар заявил: процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества. Напряженность между Сербией и Косово представитель Госдепа назвал «мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров».