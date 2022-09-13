Вучич допустил силовые столкновения в Косово

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Александр Вучич

Опасность силовых столкновений в Косово реальна, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на специальном заседании в парламенте. Он подчеркнул, что конфликт близок из-за действий Приштины, передает РИА Новости. В своей речи сербский лидер указал на наращивание присутствия подразделений косово-албанского МВД, а также переброску бойцов и техники на севере края.

Находимся в моменте, когда Сербия из-за шагов Приштины находится перед значительными вызовами безопасности... Хочу сказать, что все больше присутствие спецназа приштинской полиции на севере Косово и Метохии, — сказал Вучич.

Он добавил, что в данной ситуации Сербия не создает кризис и по-прежнему выступает за диалог.

10 сентября Вучич на заседании Совета национальной безопасности отметил, что власти Косово, несмотря на соглашения с руководством Сербии, под эгидой ЕС в Брюсселе возводят базы спецназа МВД на населенном сербами севере края. По его словам, уже построены несколько военных объектов в селах Бистрица и Кошутово, а в районе Баньи опорный пункт строится сейчас.

9 сентября сербский лидер заявил, что признания Косово не будет. До этого зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово — это Сербия. Согласно выводам дипломата, Косово и Сербия — «это Европа».