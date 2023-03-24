Вучич обратился к НАТО в годовщину бомбардировок Югославии Вучич спросил у НАТО, кто дал Альянсу право убивать сербов в 1999 году

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил у руководства НАТО, кто дал Альянсу право убивать мирных жителей. По его словам, которые приводит РИА Новости, НАТО в 1999 году напало на суверенную и свободную страну.

Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право? — задался вопросами сербский президент.

Вучич напомнил, что представители Альянса оправдывали бомбардировки необходимостью избежать «гуманитарной катастрофы». При этом никакую катастрофу никто не предотвращал, было нападение на страну, которая не нападала на соседей.

Получить формально-правовое одобрение Совбеза ООН в НАТО не смогли, но это не остановило 19 членов Альянса напасть на европейскую страну, заключил Вучич.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова напомнила, какую позицию занимало НАТО, когда в 1999 году бомбила объекты энергетической инфраструктуры Югославии. Тогда в Альянсе считали, что лишают Югославию электричества и водоснабжения, поскольку от них зависят системы командования и управления, отметила она.