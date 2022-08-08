ВСУ вновь ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области Замглавы ВГА Стремоусов сообщил об очередном ударе ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, которые приводит РИА Новости, несущие элементы конструкции остались целыми, однако пострадало дорожное полотно и повреждена строительная техника.

Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать. Критических разрушений нет, несущие элементы транспортного перехода не пострадали, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS. Также чиновник подчеркнул, что мост будет в обязательном порядке восстановлен.

В конце июля в результате очередного удара ВСУ Антоновский мост получил повреждения и сейчас полностью закрыт для движения, хотя не разрушен. Российские военные организовали переправу — понтонный паром перевозит через реку людей и транспорт.