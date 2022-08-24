ВСУ снова обстреляли Каховскую ГЭС Глава Новой Каховки Леонтьев: украинские войска снова нанесли артиллерийские удары по Каховской ГЭС

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли из артиллерии Каховскую гидроэлектростанцию, заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, которые приводит РИА Новости, воздушная тревога продолжается, данных о пострадавших и степени ущерба на данный момент нет.

Посреди белого дня, Дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС, — сказал Леонтьев.

Каховская гидроэлектростанция является шестой ступенью — нижней и последней — каскада Днепровских ГЭС. Она расположена близ города Новая Каховка. Станция обеспечивает водоснабжение засушливых районов Херсонской области Украины, а также осуществляет подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Украинские войска регулярно наносят удары по Новой Каховке, в том числе из орудий НАТО. Особенно мощная атака была осуществлена 11 июля ракетами РСЗО Himars производства США. В результате обстрела серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью, жилые дома, рынок, больница, а также взорвались склады с селитрой. Каховская ГЭС при этом повреждений не получила.

24 августа ВСУ обстреляли ТЦ «Галактика» в Донецке. Глава города Алексей Кулемзин сообщил, что после атаки здание охватил сильный пожар. Данных о пострадавших не поступало.