Всемирный банк подсчитал, сколько денег надо Украине на восстановление ВБ: на восстановление Украины нужны $486 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На реконструкцию и восстановление Украине понадобится полтриллиона долларов, говорится в прогнозе Всемирного банка. Отмечается, что эта сумма почти в два раза превышает размер экономики страны в 2021 году.

Стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до $486 млрд <...> Темпы восстановления, согласно прогнозу, замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что станет отражением меньшего урожая и нехватки рабочей силы, — говорится в тексте.

После начала специальной военной операции на Украине страны G7 и Евросоюз заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около €300 млрд. Около €200 млрд находятся в ЕС. В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо при этом заявил, что изъятие доходов с замороженных активов России должно быть «юридически пуленепробиваемым». По его словам, в противном случае это может привести к неспособности финансовых рынков справиться с потенциальными проблемами.

В свою очередь власти Венгрии, Мальты и Люксембурга выступили против того, чтобы доходы от налогообложения замороженных активов России шли на обеспечение Украины боеприпасами. По мнению правительств этих стран, такой сценарий негативно скажется на перспективе переговоров и лишь повлечет за собой эскалацию напряженности.