Названы страны, блокирующие использование активов РФ для снабжения ВСУ Politico: Венгрия и Мальта против использования активов РФ для снабжения ВСУ

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Власти Венгрии, Мальты и Люксембурга выступили против того, чтобы доходы от налогообложения замороженных активов России шли на обеспечение Украины боеприпасами, пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По мнению правительств этих стран, такой сценарий негативно скажется на перспективе переговоров и лишь повлечет за собой эскалацию напряженности.

По данным газеты, эти европейские страны считают, что инициатива мешает переговорам, ведь ранее дипломаты уже договорились, что €3 млрд доходов от российских активов пойдут на восстановление Украины. Однако вместо этого теперь предлагается потратить эти деньги на потребности ВСУ, в частности на закупку боеприпасов и вооружений.

Ранее советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан признал, что Украина получила недостаточный объем помощи от Вашингтона в рамках последнего пакета на сумму $300 млн. По его словам, он не окажет существенного влияния на ситуацию на поле боя.

До этого советник премьера Чехии по вопросам нацбезопасности Томаш Пояр заявил, что уже в июне ВСУ получат первые артиллерийские снаряды, закупленные Евросоюзом по чешской инициативе. Чиновник отметил, что оружие приобретается у третьих стран, но не стал называть, с какими именно государствами были заключены сделки по этому вопросу.