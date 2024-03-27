Стало известно, что ЕС сделает с доходами от замороженных активов России Politico: ЕС удержит €5 млрд доходов от российских активов

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ЕС решил удержать €5 млрд доходов с замороженных российских активов, сообщила газета Politico со ссылкой на документы. Расчетно-клиринговая система Euroclear получило разрешение использовать деньги для оплаты юридических тяжб с россиянами.

Euroclear <...> получила разрешение сохранить доходы, полученные от инвестирования <...> (российских активов. — Прим. ред.) в 2022 и 2023 годах. <...> Пять миллиардов евро <...> — это буфер, который позволит оплатить текущие и потенциальные иски в России и где-либо еще, — указано в публикации.

После начала специальной военной операции на Украине страны G7 и Евросоюз заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около €300 млрд. Около €200 млрд находятся в ЕС. В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил членам Евросоюза передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Киеву процентного дохода от конфискованных российских активов в Европе будет представлять собой «прямой бандитизм и воровство». Она отметила, что Россия ответит на этот шаг.