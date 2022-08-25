ВКС России уничтожили пять боевых самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ в украинском городе Миргород, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Были поражены пять боевых самолетов, ликвидированы до 30 военных, добавил он. Также был атакован аэродром Днепр, на нем уничтожены три украинских самолета.

ВКС России поразили пять боевых самолетов воздушных сил Украины на аэродроме Миргород. Три самолета ВВС Украины уничтожены в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр, — сказал Конашенков.

24 августа ВКС России уничтожили более 80 украинских военных в результате удара по 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ в населенном пункте Лозовое Херсонской области. По словам Конашенкова, морпехи пытались скрытно форсировать реку Ингулец, однако были замечены и уничтожены.

В военном ведомстве добавили, что в ходе наступления на донецком направлении были уничтожены свыше 600 украинских военных из 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ.