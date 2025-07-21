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21 июля 2025 в 00:52

«Ври, кради, мути»: в Раде оценили новое назначение Умерова

Нардеп Безуглая потребовала объяснить логику нового назначения Умерова в СНБО

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram резко осудила решение президента Украины Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова секретарем СНБО. Она считает это назначение нелогичным, учитывая критику в адрес политика на посту министра обороны и контраст с судьбой его предшественника.

Безуглая обратила внимание на вопиющую, по ее мнению, разницу в кадровых решениях. Бывшего министра обороны Алексея Резникова, уволенного на фоне коррупционных скандалов, просто отправили «в никуда».

В то же время Умеров, который, как подчеркнула депутат, подвергался не меньшей критике, не только не потерял позиции, но и получил значительное повышение до поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Подобный подход, по мнению Безуглой, посылает управленцам крайне опасный сигнал.

В чем логика и посыл людям? — написала она.

Безуглая заявила, что другие управленцы могут сделать вывод: «Ври, кради, мути, шантажируй — и ты получишь „плюшки“». Депутат напрямую обратилась к Зеленскому с требованием объяснить логику этого кадрового решения.

Ранее сообщалось, что экс-министр обороны Украины Умеров, назначенный на должность секретаря СНБО, получил непрестижную должность. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров уверен, что совет всегда был «отстойником» для украинских политиков.

Марьяна Безуглая
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
назначения
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