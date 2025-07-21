«Ври, кради, мути»: в Раде оценили новое назначение Умерова

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram резко осудила решение президента Украины Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова секретарем СНБО. Она считает это назначение нелогичным, учитывая критику в адрес политика на посту министра обороны и контраст с судьбой его предшественника.

Безуглая обратила внимание на вопиющую, по ее мнению, разницу в кадровых решениях. Бывшего министра обороны Алексея Резникова, уволенного на фоне коррупционных скандалов, просто отправили «в никуда».

В то же время Умеров, который, как подчеркнула депутат, подвергался не меньшей критике, не только не потерял позиции, но и получил значительное повышение до поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Подобный подход, по мнению Безуглой, посылает управленцам крайне опасный сигнал.

В чем логика и посыл людям? — написала она.

Безуглая заявила, что другие управленцы могут сделать вывод: «Ври, кради, мути, шантажируй — и ты получишь „плюшки“». Депутат напрямую обратилась к Зеленскому с требованием объяснить логику этого кадрового решения.

Ранее сообщалось, что экс-министр обороны Украины Умеров, назначенный на должность секретаря СНБО, получил непрестижную должность. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров уверен, что совет всегда был «отстойником» для украинских политиков.