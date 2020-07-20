Военные Австрии начнут натаскивать собак на поиск больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/7aeef3be-c9bf-11ea-8c65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erwin Scheriau/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австрийские военные начали в тестовом режиме тренировать служебных собак для поиска по запаху заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). В Минобороны страны считают, что новый способ позволит выявлять болезнь у людей даже при отсутствии симптомов, сообщили представители ведомства 19 июля 2020 года.

В настоящее время кинологи готовят к экспериментальной программе подготовки одну бельгийскую овчарку. Её просят апортировать специальную трубку, содержащую молекулы запаха COVID-19, извлечённые из «грязной» медицинской маски, передаёт ТАСС. Если четвероногая верно определяет предмет с вирусом, то её поощряют лакомством.

Для безопасности «братьев наших меньших» и кинологов, трубки и маски обработают ультрафиолетом, который дезактивирует коронавирус. Тестовые тренировки пройдут до конца июля 2020 года, затем начнётся анализ проделанной работы. В общей сложности в армии Австрии служат 166 собак. Их используют во время операций внутри страны и за её пределами.

По данным на 19 июля 2020 года в республике заболели за всё время пандемии 19 655 человек. Из них умерли 711. Выздоровели 17 599.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса обнаружили, что в период пандемии коронавируса у взрослых людей значительно усилился уровень стресса. Симптомы психологического стресса увеличились более чем в три раза — с 3,9% в 2018 году до 13,6% в апреле 2020 года.