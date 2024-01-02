В Киеве уничтожили бункер с заместителем Залужного «Военное дело»: в Киеве при авиаударе по бункеру погиб заместитель Залужного

Фото: ДСНС Украины

Telegram-канал «Военное дело» сообщил об уничтожении в Киеве подземного командного пункта, в котором находился заместитель главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Имя погибшего генерала ВСУ не называется. Попадание в командный пункт могло произойти после обстрела ВС РФ военной инфраструктуры Украины.

Официального подтверждения этой информации от украинских властей не было. Кроме того, в результате воздушной атаки на Киев система ПВО лишилась нескольких зенитных комплексов, отмечает канал.

Утром 2 января сообщалось о массированном ударе по нескольким регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Она действовала почти 3,5 часа и стала самой длительной за последнее время.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, целями в том числе стали объекты в Киеве и области, где производятся ракеты и другие вооружения.

Также ведомство показало, как российские бойцы высокоточными боеприпасами поразили танки Leopard-2 ВСУ на Сватовском направлении. На кадрах заметно, как ВС РФ раз за разом наносят прицельные удары по технике противника, которую Киев получил от западных стран.