Военкор Сладков сравнил ситуацию в Соледаре со спортивной разминкой

Фото: МО РФ

Ситуация в Соледаре находится на «каком-то старте», рассказал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он сравнил ее с разминкой спортсменов, которые готовятся занять позиции перед тем, как двинуться вперед по выстрелу пистолета. В целом, по его словам, линия фронта прочная, но идут бои в районах Курдюмовки и Андреевки.

Линия фронта прочная, да, чуть левее, в Клещеевке идут бои в районе Курдюмовки, Андреевки, действительно так, но опять же противник никуда не прошел. А так ситуация, ну, на каком-то старте, когда спортсмены разминаются и готовятся, так сказать, занять предстартовую позицию, чтобы по [выстрелу] пистолета двинуть вперед, — пишет журналист.

Ранее Telegram-канал военкора Семена Пегова WarGonzo писал, что на Донецком фронте российские силы ведут наступательные действия у Новомихайловки, в Марьинке, в районе Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), а также на южных, западных и северо-западных подступах к Авдеевке. ВСУ контратаковали у села Красногоровки. На Марьинском участке за сутки не было серьезных изменений.

В Клещеевке Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе железной дороги, идут тяжелые бои. В Андреевке ВС РФ продолжает держать оборону.