Военный эксперт раскрыл, где ВСУ ведут контрнаступление Военный эксперт Дандыкин: ВСУ начали контрнаступление в районе Волчанска

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в районе Волчанска и близлежащих к нему населенных пунктов, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что у украинской армии для попытки наступления осталось только одно направление — Харьковское.

Направление у контрнаступления ВСУ осталось одно — Харьковское. По факту оно началось с попыток бить из HIMARS по территории РФ, с контратак ВСУ на Волчанск и близлежащие населенные пункты. Но это не тот масштаб, что у ВСУ был в прошлом году, — пояснил эксперт.

По мнению Дандыкина, масштаб у потенциального контрнаступления будет меньше, так как у Киева нет возможностей вести его активно из-за превосходства армии России в огневой мощи, боевом опыте и мотивации. Он предположил, что ВС РФ на некоторых участках, где ведутся встречные бои, могут находиться в активной обороне. Дандыкин считает, что Киеву вряд ли удастся вернуть под контроль какие-либо территории.

Здесь от [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) уже ничего не зависит, который ездит по Азии, Европе, уговаривает подписать какую-то «формулу мира». [Александр] Сырский (главком ВСУ. — NEWS.ru) и его компания не преподнесут Зеленскому подарок к конференции в Швейцарии, — высказался эксперт.

Дандыкин предположил, что Россия успешно продвигается на других направлениях, в том числе на Авдеевском. Он считает, что ВСУ направили все силы и у них остались для этих целей только курсанты. При этом эксперт отметил, что бои идут жесткие, так как в рядах украинской армии еще есть опытные бойцы, участвующие в карательных операциях.

Главное — враг несет огромные потери каждый день, скорее всего, бросает остатки авиации в бой, ВС РФ наносят удары вглубь обороны ВСУ. Конечно, Киев хочет выбить нас из Волчанска, но у них не получится. Хотя ВСУ будут снова и снова пытаться наступать, сжигая тысячами своих боевиков, — заключил эксперт.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее заявил, что ВСУ предприняли попытку пойти в контрнаступление на Сватовско-Кременском направлении. По его словам, действия противника оказались безуспешными. Марочко подчеркнул, что ВСУ действовали в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва.