Военэксперт предположил, сколько ATACMS могут передать ВСУ Эксперт Дандыкин: страны НАТО могут передать ВСУ до четырех тысяч ракет ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны-участницы НАТО могут передать ВСУ до четырех тысяч баллистических ракет ATACMS, примерно такой запас есть у Запада, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Украина с большой вероятностью получила ракеты, чей срок хранения близок к списанию.

Дандыкин предположил, что страны НАТО просто заменят переданные ВСУ ракеты ATACMS более модернизированными с ядерной боевой частью, которые могут пролетать до 500 км. Эксперт добавил, что у России тем временем есть «Цирконы», «Ониксы» и «Кинжалы».

Как говорят, у НАТО запасы ATACMS — четыре тысячи штук. Думаю, что Украина получила ракеты, чей срок хранения близок к списанию, а их место займут более модернизированные, с дальностью полета до 500 км, в том числе с ядерной боевой частью. У нас тоже есть «Ониксы», «Кинжалы», «Цирконы», мы проводим учения, — высказался Дандыкин.

Ранее США передали на Украину оружие, которое было изъято с кораблей, доставлявших грузы хуситам в Йемене из Ирана. В общей сложности ВСУ поставили более пяти тысяч АК-47, снайперский винтовок, пулеметов, РПГ-7, а также свыше полумиллиона патронов. Оружие было изъято в период с мая 2021 года по февраль 2023 года.