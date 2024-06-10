Военэксперт предложил ударить по Киеву и Львову в ответ на обстрелы ВСУ Военэксперт Матвийчук: Россия может ударить по Киеву в ответ на обстрелы ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ответ на обстрелы ВСУ Россия может ударить по Киеву и Львову, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что у Вооруженных сил РФ есть много вариантов для реакции на те атаки, которые Украина устраивает на территории России.

Киев еще абсолютно не обстрелянный, Львов еще не обстрелянный. У нас достаточно много вариантов, которые мы можем предложить киевскому режиму взамен тех террористических актов, которые происходят на нашей территории, — пояснил Матвийчук.

По мнению эксперта, Киев перешел к террористическим методам ведения боевых действий из-за неудач в Харьковской и Запорожской областях, в том числе под Работино. Он считает, что ВСУ терроризируют мирное население. Матвийчук также предположил, что атаки украинской армии могут участиться.

По всей видимости, с получением дополнительных ассигнований, дальнобойного оружия украинский режим пытается нанести больше ущерба мирному населению и гражданским объектам. К сожалению, подобные удары могут участиться, но я полагаю, что наше командование предпринимает аналогичные шаги, — добавил эксперт.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что ВС России нанесли удары по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. По его словам, это произошло возле села Хотень. Минобороны России данную информацию не комментировало.