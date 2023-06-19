Военэксперт поймал Столтенберга на вранье из-за слов о пустых складах НАТО Военэксперт Литовкин призвал не верить Столтенбергу из-за слов о пустых складах НАТО

Фото: Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Главе НАТО Йенсу Столтенбергу не надо верить ни на одно слово после слов о пустых складах Альянса, завил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, страны НАТО специально отправляли Киеву свой арсенал, чтобы обновить вооружение. Литовкин подчеркнул, что после этого Европейские страны заставят брать кредиты, чтобы покупать американскую технику.

Столтенбергу не надо верить ни на одно слово. Надо понимать, что НАТО — это инструмент США для управления Европой, и такими заявлениями Столтенберг обслуживает их интересы. Теперь американцы получают двойную выгоду от войны, с одной стороны сплавили все старое оружие на Украину и не нужно тратить деньги на его утилизацию, так еще и будут поставлять новое оружие, а их банки будут получать проценты за поставленные кредиты. Они будут драть двойную цену за это вооружение и никакие склады пустыми не останутся, — рассказал Литовкин.

18 июня Столтенберг заявил, что только Украина может определять условия для завершения конфликта. По его словам, для долгосрочного окончания боевых действий нужно достичь справедливого мира. Столтенберг высказал мнение, чем больше утраченных территорий Киев сможет вернуть под свой контроль, тем лучше будут условия, с которыми Украина подойдет к переговорам с Москвой.