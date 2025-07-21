Военэксперт оценил мощь подготовленного США батальона ВСУ

Подготовленный США батальон Вооруженных сил Украины не сможет повлиять на ход СВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что Вашингтон подготовил 450 солдат по системе НАТО, из которых 250 штурмовиков при поддержке одной минометной батареи.

Этот батальон, если он сформирован по натовской системе, — это 450 солдат, из них боевой штурм, это приблизительно 250, максимум 300 человек при поддержке одной минометной батареи. Я бы бил в литавры и кричал «караул», если бы они подготовили, допустим, 15–20 бригад со всей техникой, вооружением. Батальон — это маленькое подразделение, которое могло где-то засветиться, но, возможно, они выполнили какую-то тактическую задачу, но критически переломить ход и исход боевых действий они не способны, — сказал Матвийчук.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщили, что в районе Сум замечен 214-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины. Согласно этим данным, первые подразделения были переброшены в регион в конце июня. Уточняется, что батальон представляет собой элитную воинскую часть, созданную американскими инструкторами. Формирование подразделения началось в 2016 году.