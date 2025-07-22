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22 июля 2025 в 12:24

Военэксперт объяснил, почему Украина обстреливает своих граждан

Военэксперт Кнутов: Украина использует население для политических игр против РФ

Последствия ракетного удара по железнодорожной станции Краматорска с применением ракеты «Точка-У», 2022 год Последствия ракетного удара по железнодорожной станции Краматорска с применением ракеты «Точка-У», 2022 год Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина использует собственное население для политических игр против России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинские власти стремятся обвинить РФ перед западными спонсорами в бесчеловечности.

Мы помним, как в Краматорске была ситуация: русскоязычных собрали на станции якобы для эвакуации, а потом по ним ударили ракетой «Точка-У». Иностранные журналисты сфотографировали обломки этой украинской ракеты. Вот в Курахово точно такая же ситуация — один в один. Просматривается параллель, когда собственное население используют для политических игр, чтобы заработать очки и обвинить Россию перед западными спонсорами в бесчеловечности, — пояснил Кнутов.

Ранее стало известно, что украинский мэр Курахово Роман Падун платил деньги зарубежным наемникам за атаки на мирное население, чтобы обвинить потом в этом преступлении российских солдат. Жители Курахово рассказали об этом после того, как город был взят под контроль Вооруженных сил России.

Украина
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Краматорск
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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