Во Франции впервые за 31 год родились шестерняшки

https://static.news.ru/photo/6c054346-98df-11ea-a434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/Global Look Press

Во французском Страсбурге путём кесарева сечения родились шестерняшки. Пять девочек и мальчик появились на свет спустя 24 недели и шесть дней с начала беременности.

Малыши, родившиеся раньше срока, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. По прогнозам врачей, в госпитале они проведут несколько месяцев.

Появление шестерняшек — очень редкий случай, происходит один раз на 4,7 млрд родов, отмечает Jerusalem Post. Во Франции предыдущая шестерня родилась 14 января 1989 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в польском Кракове на 29-й неделе беременности родились два мальчика и четыре девочки. Врачи помогли их маме, проведя процедуру кесарева сечения.