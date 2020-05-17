Во Франции впервые за 31 год родились шестерняшки

Во французском Страсбурге путём кесарева сечения родились шестерняшки. Пять девочек и мальчик появились на свет спустя 24 недели и шесть дней с начала беременности.
Малыши, родившиеся раньше срока, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорождённых. По прогнозам врачей, в госпитале они проведут несколько месяцев.
Появление шестерняшек — очень редкий случай, происходит один раз на 4,7 млрд родов,
Ранее NEWS.ru писал, что в польском Кракове на 29-й неделе беременности родились два мальчика и четыре девочки. Врачи помогли их маме, проведя процедуру кесарева сечения.
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