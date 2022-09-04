Во Франции раскрыли ежесекундный заработок России от продажи энергоресурсов Французский журналист Ленгле раскрыл ежесекундный заработок РФ от продажи энергоресурсов

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Французский журналист Франсуа Ленгле в ходе своей авторской программе на телеканале RTL заявил, что Россия ежесекундно зарабатывает примерно 3700 евро на продаже газа и нефти. Ведущий отметил, что санкции не только не оказали никакого влияния на российские углеводороды, но даже поспособствовали росту их стоимости. По его словам, уровень заработка России от экспорта топлива увеличился на 40 процентов.

Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег, — рассказал Ленгле.

Он указал на то, что западные санкции оказали большее влияние на граждан Европы, чем на экономику России.

Министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко ранее заявил, что страна может потратить на импорт энергоресурсов в 2022 году на €60 миллиардов больше, чем в прошлом году. По его словам, это соответствует трем процентам ВВП. Отмечается, что ежегодные затраты на импорт энергоресурсов после отказа от углеводородов из России увеличились с €43 миллиардов до €100 миллиардов. Он добавил, что страна продолжит усилия по работе над избавлением от зависимости от поставок российского газа к 2024 году. Министр отметил, что власти сделают все возможное, чтобы добиться этого раньше.