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20 июля 2025 в 13:46

Во Франции объяснили, о чем говорит отказ США поддерживать новые санкции ЕС

Экономист Сапир: отказ США поддерживать санкции стал провалом дипломатии ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза стал свидетельством провала европейской дипломатии, высказал мнение французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир в разговоре с ТАСС. Он отметил, что ЕС и Франция не смогли убедить США присоединиться к принятым ограничениям, что значительно снизило их потенциальную эффективность.

Если бы США применили те же санкции, что и ЕС, цена барреля нефти выросла бы до $95, а возможно, и выше. Таким образом, даже если бы Россия не нашла других экспортных рынков, рост цен с лихвой компенсировал бы снижение объемов продаж, — сказал он.

Сапир напомнил, что после введения первых санкций против российских энергоносителей во втором квартале 2022 года резкий рост цен компенсировал РФ снижение объемов экспорта. По его словам, США избегают повышения цен на нефть и газ, а потому «не присоединятся к этой глупости, которую совершает ЕС».

Так что да, для ЕС и Франции это может быть только дипломатическое поражение. Но это поражение было полностью предсказуемо и можно было его предвидеть, — отметил эксперт.

Ранее послы Евросоюза согласовали новые санкции в отношении России после двух месяцев дискуссий. 18-й пакет включает рестрикции против перевозящих российскую нефть танкеров, расширение черного списка юридических и физических лиц, экспортные ограничения на технологии и товары двойного назначения, а также санкции против ряда банков.

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