Власти Западной Украины предупредили местных жителей о наводнении

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Губернатор Черновицкой области на Западной Украине Сергей Осачук предупредил местных жителей о возможности наводнения и призвал их готовиться к эвакуации.

По прогнозу, сильные дожди могут спровоцировать подъём воды в реке Прут в районе городской черты примерно на 6,5 метров. Глава региона приказал всем службам и предприятиям, а также людям, живущим вблизи реки Прут, обеспечить безопасность собственных жилищ и быть готовыми к эвакуации.

Максимальный подъём воды будет происходить с 21:00 до 03:00 следующего дня, также паводок задержится минимум на сутки, падение воды начнётся только с 25 июня. Данное обстоятельство спровоцирует ситуацию, когда маленькие притоки реки Прут будут выходить из берегов, — заявил Осачук, передают «Украинские новости».

Чиновник также отметил, что в Новоселицком районе в границах села Моршинцы уровень воды может подняться до десяти метров.

NEWS.ru писал, что проливные дожди спровоцировали наводнения в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Из-за этого были эвакуированы 29,5 тысячи человек. 13 июня в регионе выпало более 160 мм осадков. Уровень воды резко поднялся и более 700 тысяч человек оказались в зоне повышенного риска.