Власти Швеции ввели карантинные меры из-за распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/3c3e2878-129f-11eb-a8ff-fa163e074e61_660.jpg Госпиталь в Стокгольме Фото: Jonas Ekstromer/Global Look Press

Шведские власти пересмотрели свою стратегию по COVID-19 в связи с ростом случаев заражений в Европе. Они ввели ряд ограничительных мер, чтобы остановить распространение инфекции.

То, что мы хотим сделать, действительно будет похоже на изоляцию, но на локальную, — пояснил изданию The Telegraph глава отдела инфекционных заболеваний в городе Упсале Юхан Нойд.

В частности, жителям страны рекомендовано избегать общественных мест, по возможности не пользоваться общественным транспортом и ограничить общение с людьми, входящими в группу риска. Нововведения вступили в силу с 19 октября, но они не являются строгими. За их нарушение шведов штрафовать не будут. В случае необходимости власти могут принять дополнительные меры, отметил Нойд.

Весной Швеция была единственной в Евросоюзе страной, которая не ввела жёсткого карантина из-за COVID-19. Власти надеялись на естественную выработку массового иммунитета, а также пытались сохранить экономику. Жителям не запрещали посещать общественные места, а самоизоляция носила лишь рекомендательный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Евросовета Шарль Мишель назвал ситуацию с COVID-19 в ЕС беспрецедентной. Он призвал уделять особое внимание отслеживанию распространения инфекции и соблюдению карантинных норм. Также необходимы постоянное тестирование и вакцинация.