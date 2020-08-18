Власти Италии сообщили о продаже домов по €1 на юге страны

https://static.news.ru/photo/71041f64-e193-11ea-b809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Администрация города Таранто объявила о продаже нескольких заброшенных домов. Их цена составляет €1.

Символическая стоимость обусловлена тем, что власти намерены вдохнуть новую жизнь в город. Его история берёт начало в IX веке до нашей эры. Согласно правилам аукциона, приобретение домов предполагает их полную реконструкцию в соответствии с нормами экологичности и энергосбережения.

На данное время интерес проявили ряд инвесторов. В частности, речь идёт о зарубежных предпринимателях, пишет ТАСС.

История города тесно связана с Древней Грецией. В последнее время Таранто всё чаще упоминается в прессе из-за процесса банкротства крупнейшего сталелитейного предприятия Ilva. Данный факт грозит потерей тысяч рабочих мест и разорением города.

Это далеко не первый случай в Италии, когда власти приняли решение продавать дома по символической цене. Ранее с подобной инициативой выступали и администрации других городов.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года имение «Аркадия», в котором снимали «Властелин колец», продали за £10 млн. Оно расположено в Новой Зеландии, возле острова Вакатипу.