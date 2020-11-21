Власти Хорватии ужесточили меры по профилактике коронавируса

https://static.news.ru/photo/60b24ec2-2cb8-11eb-b43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko Lukunic/Pixsell/Global Look Press

В Хорватии вступили в силу новые ограничения против коронавируса, следует из сообщения пресс-службы Министерства внутренних дел страны.

Согласно последним данным, в Хорватии за прошедшие сутки было выявлено 3308 больных коронавирусом, общее число заболевших достигло 103 718. При этом за последние 24 часа умерли 49 человек. Всего с начала пандемии от заболевания скончались 1353 заражённых.

Так, новые меры по профилактике коронавируса вступили в силу 22 ноября, действие ограничений продлится до 15 декабря. В частности, в стране запрещено проведение публичных собраний свыше 25 человек, на свадьбах число присутствующих ограничивается до 15 человек, а на похоронах — до 25. Число присутствующих на всех остальных личных мероприятиях не должно превышать 10.

Приостанавливается работа ночных клубов, ночных баров, диско-баров, казино и игровых залов. Все мероприятия с собраниями должны завершаться до 22:00, продажа алкоголя запрещается с 22:00 до 06:00, — говорится в сообщении МВД.

Кроме того, население страны обязано носить маски на открытом воздухе, где дистанция между людьми меньше 1,5 метра, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании рассматривают возможность выдавать гражданам специальные пропуска, позволяющие им не находиться на изоляции и следовать правилам социального дистанцирования. Это возможно для людей, которые регулярно проходят проверку на наличие коронавирусной инфекции и кто имеет два отрицательных результата ПЦР-тестов в неделю.

Предполагается, что люди, получившие такие пропуска, смогут свободно передвигаться по улицам без масок и видеться с родственниками.