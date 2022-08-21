Власти Херсона сообщили о пресечении попытки прорыва ВСУ Замглавы херсонской администрации Стремоусов сообщил о пресечении попытки прорыва ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В Херсонской области пресечена попытка прорыва украинской армии, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, Киев отправил на бой «обыкновенных несчастных людей», часть из которых убили в результате их операции, но некоторым удалось сбежать.

Очередная попытка пресечена. Киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине. Понятно, что какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала, — сказал Стремоусов.

По мнению замглавы Херсонской области, таких людей провоцируют идти в атаку. Стремоусов уверен, что приказы президента Украины Владимира Зеленского и военного руководства ВСУ идти в контрнаступление отдаются, чтобы выманить очередной транш у западных стран, однако о жертвах среди военнослужащих они не задумываются.

Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ разместили военную технику в школах Донецкой Народной Республики и Херсонской области. Так, в Новодмитровке на территории образовательного учреждения подразделения Украины оборудовали опорный пункт, казармы и склады боеприпасов, а также развернули блокпосты и огневые точки, подходы к учреждению заминировали. При этом местное население об этом не предупредили.