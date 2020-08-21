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Власти Франции осудили осквернение мемориала жертвам Второй мировой войны

17:45, 22 августа 2020 13
Фото: Bernard Jaubert/http://imagebroker.com/Global Look Press

Французские власти осудили осквернение вандалами мемориального центра в память о жертвах в местечке Орадур-сюр-Глан, в котором в 1944 году фашисты за один день расстреляли и сожгли 642 его жителя, в том числе 207 детей и 245 женщин, а затем сожгли сам посёлок.

Об этом заявили ряд министров страны. По данным местного издания Populaire, на стене центра появились оскорбительные надписи. Так, во фразе «Посёлок-мученик» слово «мученик» было перечёркнуто неизвестными и вместо него появилась надпись «Посёлок-лжец».

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что осквернение этого места равносильно осквернению памяти мучеников. Министр внутренних дел Жеральд Дармаен назвал этот поступок «плевком в память о мучениках», а министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти пообещал сделать всё, чтобы найти и наказать вандалов, передаёт РИА Новости.

Позор тем, кто это сделал. Всё будет сделано, чтобы найти и судить авторов этих кощунственных действий. Единственная ложь — это отрицание, — написал он в своём Twitter.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, восстановил работы, которые ранее были испорчены вандалами. Неизвестные изрисовали фаллосами рисунки, созданные в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге.

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