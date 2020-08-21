Власти Франции осудили осквернение мемориала жертвам Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/ea0a18be-e486-11ea-b419-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/http://imagebroker.com/Global Look Press

Французские власти осудили осквернение вандалами мемориального центра в память о жертвах в местечке Орадур-сюр-Глан, в котором в 1944 году фашисты за один день расстреляли и сожгли 642 его жителя, в том числе 207 детей и 245 женщин, а затем сожгли сам посёлок.

Об этом заявили ряд министров страны. По данным местного издания Populaire, на стене центра появились оскорбительные надписи. Так, во фразе «Посёлок-мученик» слово «мученик» было перечёркнуто неизвестными и вместо него появилась надпись «Посёлок-лжец».

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что осквернение этого места равносильно осквернению памяти мучеников. Министр внутренних дел Жеральд Дармаен назвал этот поступок «плевком в память о мучениках», а министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти пообещал сделать всё, чтобы найти и наказать вандалов, передаёт РИА Новости.

Позор тем, кто это сделал. Всё будет сделано, чтобы найти и судить авторов этих кощунственных действий. Единственная ложь — это отрицание, — написал он в своём Twitter.

Honte Ã ceux qui ont fait Ã§a.

Tout sera fait pour retrouver et juger les auteurs de ces actes sacrilÃ¨ges.

Le seul mensonge : câest le nÃ©gationnisme ! https://t.co/RqPb6apcRf — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) August 22, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский художник Арсений Пыженков, известный как Покрас Лампас, восстановил работы, которые ранее были испорчены вандалами. Неизвестные изрисовали фаллосами рисунки, созданные в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» в Екатеринбурге.