Ветеринар рассказал о редком «голубе-мутанте» из Британии Ветеринар Шеляков: найденный в Британии «голубь-мутант» состоит в породе дутыш

Фото: shutterstock.com

Заснятый в Великобритании «голубь-мутант» является представителем породы дутыш, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он отметил, что такая порода голубей довольно распространена, в том числе и в России. Однако, по словам эксперта, у птицы на видео могут быть определенные мутации.

То, что удивляет всех сейчас, было известно любому советскому школьнику. Это порода дутыш. Конечно, он может быть немного необычен, и здесь либо действительно немного фотошопа добавили, либо произошла мутация даже для дутыша. Такие голуби действительно есть. Их специально выводили, и порода довольно распространенная. В России тоже такие имеются. Признаки породы закрепляются, а данная птица просто более яркими признаками своего вида обладает, — рассказал эксперт.

Ранее зоолог Павел Глазков сообщил, что летом в России массовое вылупляются воронята, вороны защищают свое потомство и в этот период опасны. Эксперт добавил, что вороны могут бить по голове и клюнуть в лицо. Особенно опасно это может быть для детей, а также для собак во время прогулки. По его словам, лучше обходить стороной места гнездования.