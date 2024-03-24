Варшава потребует объяснений от Москвы из-за инцидента с ракетой Польша потребует объяснений от РФ из-за нарушения пространства страны ракетой

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Варшава будет требовать объяснений от Москвы из-за «очередного нарушения воздушного пространства», заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский, передает РИА Новости. По утверждению оперативного командования Польши, запущенный ВКС России снаряд пробыл в воздушном пространстве республики 39 секунд.

Польша будет требовать от Российской Федерации объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны, — сказал Павел Вроньский.

По данным польских военных, снаряд запустила дальняя авиация ВКС России для удара по Украине, ракета. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В декабре 2023 года в польской армии заявили, что в утренние часы в воздушное пространство страны со стороны Украины вошел «воздушный объект», который сопровождался ПВО, после чего исчез с радаров. В тот же день начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что ракета была российской, но не привел никаких доказательств.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в феврале сообщил, что власти республики так и не предоставили доказательств нарушения ее воздушного пространства российской ракетой в декабре. Дипломат выразил мнение, что действительных доказательств Москва так и не дождется.