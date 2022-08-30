ВГА Запорожья: ВСУ обстреляли ЗАЭС перед визитом миссии МАГАТЭ Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ еще раз обстреляли Запорожскую АЭС перед визитом миссии МАГАТЭ

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Утром 30 августа украинские военные вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. В результате атаки были установлены два разрыва вблизи склада с отработанным топливом.

Сегодня в 06:50 боевики ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. В следствии чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива, — написал Рогов.

По его мнению, целью обстрелов является желание властей Украины сорвать визит официальной миссии МАГАТЭ на атомную станцию. Он подчеркнул, что обстрелы продолжились и после 08:00.

По сообщениям Минобороны России, за последнее время станция неоднократно обстреливалась со стороны ВСУ. Украинская сторона продолжает регулярные атаки города и прилегающей к нему территории АЭС. В частности, обстрелам подвергается Антоновский мост.

Специальная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала. Делегация может привезти необходимые устройства для определения уровня радиации.