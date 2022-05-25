В Запорожье исключили возвращение под контроль украинских властей

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Возвращение Запорожской области под контроль украинских властей и переговоры с ними исключены, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов. Он подчеркнул, что Запорожье является исторически русской территорией, передаёт РИА Новости.

Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров, — цитирует агентство Рогова.

Представитель ВГА добавил, что сегодня украинские власти абсолютно несамостоятельны в принятии решений. По его словам, прямое управление страной передано зарубежным кураторам. Так, решения, касающиеся переброски войск, принимаются кураторами Киева из Великобритании.

Ранее Рогов заявил, что Запорожье хочет войти в состав России. Население региона является абсолютно русским по ментальности и всё больше жителей выступают за сближение с РФ. Курс на вхождение в состав России область возьмёт после полного её освобождения.