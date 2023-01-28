В ВСУ рассказали, сколько истребителей хотят получить от Запада ВСУ рассчитывают получить от стран Запада 24 истребителя

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Американский многофункциональный лёгкий истребитель F-16

В рамках первой фазы помощи Украина рассчитывает получить от стран Запада 24 истребителя, сообщает газета El Pais со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. По его словам, предпочтительными для Киева являются американские F-16.

В то же время Игнат заявил украинская сторона рассматривает и другие варианты, Например, французские истребители Rafale или шведские Gripen.

Издание отмечает, что пока Украина не получила от своих западных союзников ни военные самолеты, ни ракеты большой дальности. Переговоры по вопросам поставок этих видов вооружений могут занять длительное время.

Ранее сообщалось, что координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках Украине истребителей. Он заявил, что ему нечего сказать по поводу содержания будущих пакетов военной помощи Киеву.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус исключил поставку Украине истребителей.В ВВС Великобритании допустили возможность предоставлению Киеву боевых самолетов. Однако сделали оговорку, что истребители могут быть переданы только после того, как российские войска покинут территорию Украины и только для миссий по охране воздушного пространства.