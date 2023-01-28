Стали известны условия получения Киевом самолетов из Великобритании Telegraph: Британия может предоставить Украине боевые самолеты, но после вывода сил РФ

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/U.S. Air Force

Украина может получить боевые самолеты от Великобритании, но только после того, как территорию страны покинут ВС РФ. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британских ВВС. Согласно информации последних, отправка летающей техники Киеву не является для них приоритетом.

Как рассказал собеседник газеты, Украина может получить самолеты для миссий по охране воздушного пространства после того, как Россия покинет ее территорию.

Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в ВВС Соединенного Королевства сообщила, что настоящее время Великобритания не планирует направлять на Украину истребители Typhoon, так как полагает, что данный шаг является путем к эскалации. Отмечается, что военное командование находит отправку истребителей слишком рискованным действием, поднимающим градус противостояния.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 января в ходе своего выступления по видеосвязи перед участниками заседания министров обороны на американской авиабазе Рамштайн в Германии выразил надежду на получение в дальнейшем истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Европе «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. Информация содержится в опубликованном дипломатом на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) диалоге с неназванным «европейским коллегой». Последний сообщил главе украинского МИД о начале проработки вопроса по истребителям, на получение которых рассчитывают в Киеве.