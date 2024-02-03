В ВСУ рассказали, чем для Зеленского может обернуться увольнение Залужного Bloomberg: Зеленский боится увольнять Залужного из-за реакции Запада

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опасается последствий, которые может вызвать отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил Bloomberg со ссылкой на украинского военного. В агентстве считают, что снятие Залужного с должности может повлечь за собой беспорядки, а также негативную реакцию со стороны Запада.

Если Залужного уберут, могут начаться беспорядки, — приводит агентство слова украинского военного.

В материале утверждается, что Зеленский мог бы просто уволить Залужного, тем самым «закончив игру», однако в команде Зеленского беспокоятся о том, какой сигнал в этом увидят союзники Киева.

The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что украинское руководство проинформировало власти США о решении уволить Залужного с поста главкома ВСУ. По информации СМИ, Белый дом не поддержал решение, однако и не стал его оспаривать.

Ранее стало известно, что 29 января президент Украины Владимир Зеленский попросил Залужного добровольно покинуть свой пост, однако тот отказался. Позднее газета The New York Times написала, что правительство Украины отложило увольнение главкома после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения было то, что Залужному не нашли замены.