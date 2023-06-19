После затоплений в Николаевской области нашли возбудителя холеры Минздрав Украины: в пресной воде в Николаевской области нашли возбудителя холеры

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

В пресных водоемах Николаевской области обнаружили холеровидный вибрион, сообщает в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) пресс-служба центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. По данным ведомства, возбудитель инфекции появился в воде после затоплений в регионе из-за разрушения Каховской электростанции.

По результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона. В реке Ингулец не соответствует нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимых концентраций аммиака, — говорится в сообщении Минздрава.

Также уточняется, что в водоемах существенно превышены показатели лактозо-положительной кишечной палочки. При допустимом уровне в пять тысяч единиц этот показатель в реке Ингулец составляет 240 млн единиц, а в Днепро-Бугском лимане от 6,2 до 13 тысяч единиц.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения холеры в России сохраняются, однако в последние несколько лет случаев заболевания практически не наблюдается. Она подчеркнула, что ведомство делает все возможное для того, чтобы проникновение инфекции в РФ было наименее возможным.

До этого жителям Одесской области запретили купаться в море и ловить рыбу в открытых пресных водоемах из-за обнаружения возбудителя холеры и других инфекционных болезней в воде. Также в регионе зафиксировано значительное превышение нормы содержания кишечной палочки.