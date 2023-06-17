Одесситам запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителя холеры Власти Одесской области ввели запрет на купание и рыбалку из-за обнаружения возбудителя холеры

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пляж в Одессе

Жителям Одесской области запретили купаться в море и ловить рыбу в открытых пресных водоемах из-за обнаружения возбудителя холеры и других инфекционных болезней в воде, сообщили в городском совете. Кроме того, также в регионе зафиксировано значительное превышение нормы содержания кишечной палочки.

По результатам лабoраторных oбследований за пoследнюю неделю в воде oбнаружены вoзбудители инфекционных бoлезней, в том числе сальмoнеллы, рота- и астравирусы, холерoвидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных, — говорится в сообщении горсовета.

Ловить рыбу и купаться категорически запрещается в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и Дунае. Данные меры приняли после отчета главного санитарного врача Игоря Кузина, сообщившего 15 июня о повышенном риске в регионе из-за последствий разрушения Каховской ГЭС. Одесситов также призвали воздержаться от употребления местной рыбы и морепродуктов.

Власти планировали ввести аналогичный запрет в Николаевской области, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за загрязнения водоемов после разрушения плотины Каховской ГЭС. При этом советник главы Одесской администрации Сергей Братчук 9 июня опровергал данные о случаях холеры в регионе.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне после ЧП на ГЭС. По его словам, жители подконтрольного Киеву города лишены возможности эвакуироваться. Сальдо отметил, что власти Украины объявляли об эвакуации херсонцев, но организовали все очень плохо.