В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры Попова: случаев заболевания холерой в РФ почти нет, но риски сохраняются

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Риски распространения холеры в России сохраняются, однако в последние несколько лет случаев заболевания практически не наблюдается. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что ведомство делает все возможное для того, чтобы проникновение холеры в РФ было наименее возможным.

Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист, — сказала Попова.

При этом она подчеркнула, что в РФ практически нет в том числе и завозных случаев заболевания.

Ранее бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что население, оказавшееся в зоне затопления из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), необходимо вакцинировать. Академик РАН рассказал, что из-за заражения воды после затопления скотомогильника, кладбища и биотермической ямы, где дезинфицировали туши погибших животных, растет риск распространения холеры, кишечных заболеваний, дизентерии, гепатита А и Е.