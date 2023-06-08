Онищенко призвал вакцинировать население в районе Каховской ГЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Население, оказавшееся в зоне затопления из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), необходимо вакцинировать, призвал бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Академик РАН рассказал «Парламентской газете», что из-за заражения воды после затопления скотомогильника, кладбища и биотермической ямы, где дезинфицировали туши погибших животных, растет риск распространения холеры, кишечных заболеваний, дизентерии, гепатита А и Е.

Мы, как правило, помимо вакцинации, еще проводим фагирование населения против кишечных инфекций. Медики вводят людям фаги или бактериофаги. Это естественные враги бактерий, которые помогают организму бороться, — подчеркнул Онищенко.

По словам эпидемиолога, власти также должны организовать пункты временного размещения для пострадавших. Академик пояснил, что обычно для этих целей устанавливаются палатки или используются здания школ, где люди смогут отдохнуть, поспать и помыться. Также при катастрофах пострадавших должны обеспечить безопасной едой и питьевой водой. Онищенко призвал организовывать передвижные медпункты, где, в том числе, пострадавшим окажут психологическую помощь. Детей и матерей с младенцами по возможности следует отправить в санатории, а школьников — в лагеря.

Онищенко напомнил, что население пострадало также на подконтрольных киевскому режиму территориях. По мнению академика, на той стороне Днепра ситуация складывается для людей хуже. Эпидемиолог подчеркнул, что это связано с низким уровнем профилактического здравоохранения на Украине. Он пояснил, что в такой ситуации следует предложить населению на тех территориях помощь в виде вакцинации и размещения.

Ведь даже если мы у себя все идеально проведем, то вряд ли удержим ситуацию, если там возникнет эпидемия. Зараза естественным путем перейдет с украинской стороны на нашу, — заключил Онищенко.

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа ранее заявил, что прорыв Каховской ГЭС не несет никаких угроз ядерной безопасности Запорожской атомной станции. По его словам, ситуация на на ЗАЭС в ближайшее время не изменится.