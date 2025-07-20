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20 июля 2025 в 17:16

На Украине рассказали, из-за чего буксует мобилизация

Более миллиона украинцев не получили повестки из-за отсутствия конвертов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Полтора миллиона украинцев не получили повесток из-за отсутствия средств на конверты, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает украинское издание «Страна.ua». Он назвал это абсурдом и добавил, что все эти люди не были поставлены на воинский учет.

Это абсурд, который я не знаю, как можно объяснить, — высказался депутат.

В последнее время на Украине все чаще насильно мобилизуют местных жителей. В соцсетях распространяются видео и кадры жестокого обращения военкомов с будущими солдатами. Нередко они избивают задержанных или применяют к ним силу.

Ранее сообщалось, что собака пыталась помешать сотрудникам ТЦК во Львове мобилизовать хозяина. Украинца с корги выволокли из подъезда и хотели поместить в машину, чтобы увезти в территориальный центр комплектования. Собака бегала вокруг хозяина, пыталась залезть на него и помешать двум сотрудникам ТЦК в форме тащить его по земле. В результате мужчину затолкали в автомобиль, а собака осталась на месте с соседями.

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