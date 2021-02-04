В Венгрии вакцинация населения «Спутником V» может начаться 8 февраля

https://static.news.ru/photo/e0128cac-6784-11eb-8f74-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON

Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», вакцинация препаратом из РФ может начаться со следующей недели. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

21 января Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российский препарат от коронавируса. Венгрия стала первым государством в ЕС, которое разрешило применить вакцину «Спутник V» на своей территории.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявлял о планах Будапешта закупить 2 млн доз препарата. Он рассказал, что российская и венгерская стороны договорились о трёхфазной поставке вакцины. В феврале в Венгрию поступит 300 тысяч доз, в марте — 500 тысяч, а в апреле — ещё 200 тысяч. При этом стоит учесть, что вакцина является двухкомпонентной.

Отмечалось, что власти Германии начали диалог с российскими коллегами по возможному производству и допуску вакцины «Спутник V» на территорию страны. Вопрос обсуждается на разных уровнях — от руководства страны до экспертов. Об этом сообщал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

На сегодняшний день применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Никарагуа, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Тунисе, Палестине, Венесуэле, Мексике, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, в Республике Гвинея и Армении.