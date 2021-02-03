В Германии обсуждают регистрацию российской вакцины «Спутник V»

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Власти Германии начали диалог с российскими коллегами по возможному производству и допуску вакцины «Спутник V» на территорию страны. Вопрос обсуждается на разных уровнях — от руководства страны до экспертов. Об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Имели место контакты: канцлер Ангела Меркель говорила с президентом Владимиром Путиным, я — со своим российским коллегой. И на других уровнях министерства вёлся диалог, — заявил Шпан в ходе онлайн-конференции «Европа-2021», которую организовали издания Zeit, Handelsblatt, Tagesspiegel и Wirtschaftswoche.

Он добавил, что «Спутник V» обсуждали также по линии германского Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает в ФРГ за допуск и контроль медпрепаратов.

Мы можем оказать поддержку в производстве вакцины, которая в Европе ещё не допущена, тому, кто покажет данные, — отметил министр.

При этом Шпан уклонился от ответа на вопрос, когда можно ожидать допуска в ЕС российской вакцины, отметив, что это в компетенции Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Трансляция конференции велась в Twitter-аккаунте издания Zeit.

Как писал NEWS.ru, 3 февраля Минздрав Никарагуа зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Препарат, произведённый в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, одобрили уже в 18 странах мира. Помимо Никарагуа, применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Тунисе, Палестине, Венесуэле, Мексике, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, в Республике Гвинея и Армении.

Одобрение «Спутника V» для вакцинации жителей Европы регулятором ЕС может значительно помочь странам Евросоюза в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в статье испанской газеты La Vanguardia. В статье отмечается, что публикация в научном издании Lancet выводов о российском препарате подтверждает его безопасность и эффективность. При этом, как напоминают авторы статьи, РФПИ сообщал о готовности Москвы предоставить странам ЕС 100 млн доз вакцины.