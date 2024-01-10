В Варшаве на видео сняли военного, выписывающего повестку украинцу

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети распространилось видео, на котором военный в Варшаве вручает повестку украинцу и требует, чтобы тот покинул территорию Польши, сообщает «Страна.ua». На опубликованных кадрах человек в камуфляже стоит рядом с автомобилем с черными номерами, которыми на Украине пользуются военные.

ТЦК (территориальный центр комплектования. — NEWS.ru) уже в Варшаве! — сказано в подписи к ролику.

Официально о том, что повестки украинцам начали вручать за рубежом, Киев не сообщал.

Ранее министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман заявил, что немецкое законодательство не позволяет выдавать Киеву украинских мужчин, которые уехали в ФРГ от мобилизации на родине. При этом чиновник отметил, что понимает действия украинских властей.

Военкор Андрей Руденко в свою очередь писал, что президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с Евросоюзом, чтобы уехавших в Европу беженцев вернули в страну. Репортер добавил, что приехавших обратно граждан отправят воевать.

При этом в декабре глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги заявил, что Таллин не намерен высылать из страны военнообязанных украинцев. По его словам, посол Украины заверил эстонскую сторону в том, что Киев об этом не просил.