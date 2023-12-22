Еще одна европейская страна отказалась высылать военнообязанных украинцев Эстония не будет выдавать Украине подлежащих мобилизации граждан

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Эстония не намерена высылать из страны военнообязанных украинцев, заявил глава департамента МВД страны Янек Мяги. Как сообщает РИА Новости, Украина не обращалась к эстонской стороне с просьбой о содействии в вопросе.

Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила, – сказал Мяги.

Он отметил, что Киев не имеет законных оснований запрашивать у Таллина выдачу военнообязанных граждан Украины. При этом у Эстонии также нет оснований их выдавать.

Ранее Германия заявила, что не будет выдавать украинских беженцев от мобилизации. Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман отметил, что проблемы Киева в вопросах мобилизации не затронут украинских мигрантов, проживающих на немецкой земле. Он добавил, что власти делают все возможное для содействия гражданам Украины в поиске работы, чтобы они перестали жить на одни пособия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее в интервью Bild озвучил намерение мобилизовать украинцев, покинувших страну. Он подчеркнул, что приглашение в пункт призыва должны получить все находящиеся за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

