«Беженец или гражданин?»: Зеленский поставил украинцев перед выбором Зеленский предложил украинцам выбрать между отъездом и службой стране

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Каждый украинец однажды должен будет сделать выбор между статусом беженца и выполнением долга перед страной, заявил в новогоднем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, этот выбор покажет, хочет ли быть человек жертвой или победителем. Соответствующее видео размещено на странице администрации главы государства на YouTube.

Знаю, что однажды [каждому украинцу] придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? — сказал Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украине нужна мобилизация 500 тысяч граждан, чтобы восполнить санитарные потери армии. По его словам, все должны воевать, а не рассказывать «об экономическом или каком-то еще фронте». Он добавил, что с помощью новых призывников можно формировать новые подразделения ВСУ.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин предполагал, что даже если властям Украины удастся набрать 500 тысяч новых военнослужащих, на ход СВО это никак не повлияет. По его словам, российские войска теснят ВСУ на всей линии соприкосновения, поэтому ни новая тактика, ни новые поставки оружия не окажут должного влияния на ход боевых действий.