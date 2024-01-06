В Германии рассказали, будут ли выдавать украинцев для службы в ВСУ Минюст ФРГ: законы Германии не позволяют выдавать украинцев для службы в ВСУ

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Немецкое законодательство не позволяет выдавать Киеву украинских мужчин, которые уехали в Германию от мобилизации на родине, заявил министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман в интервью газете Welt am Sonntag. При этом чиновник отметил, что понимает действия украинских властей.

Я понимаю импульс украинского правительства по возвращению находящихся за рубежом военнообязанных украинских мужчин для прохождения службы в армии. Но как министр юстиции этой страны я говорю, что правовая ситуация в Германии не допускает выдачи этих людей, — сказал глава немецкого Минюста.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к нации заявил, что каждый украинец однажды должен будет сделать выбор между статусом беженца и выполнением долга перед страной. По его мнению, этот выбор покажет, хочет ли человек быть жертвой или победителем. Отмечалось, что Украине нужна мобилизация 500 тысяч граждан, чтобы восполнить санитарные потери армии.

Как сообщал глава МВД Украины Игорь Клименко, в стране возбуждено около девяти тысяч уголовных дел в связи с уклонением от мобилизации. Министр добавил, что 2,6 тысячи дел уже направлены в суд.

Военкор Андрей Руденко в свою очередь писал, что Зеленский ведет переговоры с Евросоюзом, чтобы уехавших в Европу беженцев вернули в страну. Репортер добавил, что приехавших обратно граждан отправят воевать.

При этом в декабре глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги заявил, что Таллин не намерен высылать из страны военнообязанных украинцев. По его словам, посол Украины заверил эстонскую сторону в том, что Киев об этом не просил.