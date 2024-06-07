В украинском регионе прогремело несколько взрывов В Хмельницкой области зафиксированы взрывы

Фото: ГСЧС Украины

В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов, пишет украинское издание «Общественное» без подробностей. Официальные власти эту информацию не комментировали. По некоторым данным, взрывы прозвучали в Староконстантинове.

Ранее мэр Геннадий Труханов сообщал о взрывах в Одессе. Местные паблики уточнили, что они зафиксированы в Черноморске. До этого в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В районе поселка Затока Одесской области также был зафиксирован взрыв. Утверждается, что до этого поступали сообщения о пуске ракеты. Местные паблики написали, что шум был слышен даже в Одессе.

По информации СМИ, целями российских ВКС на днях стали склады с вооружением и места дислокации военных: ударом ОТРК «Искандер-М» из Крыма были уничтожены 11 офицеров НАТО в Одессе. Отмечается, что среди жертв — 10 чехов и двое британцев. В Минобороны РФ такую информацию не комментировали.

6 июня взрыв произошел в Запорожье. Подробности инцидента не сообщались. Местные власти ситуацию не комментировали. Также до сих пор неизвестно, в какой части населенного пункта раздался взрыв. При этом в контролируемых украинской администрацией районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.