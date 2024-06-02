Взрыв прогремел в украинском портовом городе Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

Фото: МЧС Украины

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале. Других подробностей он не привел. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В городе слышен взрыв, — написал Труханов.

По данным Telegram-канала «Типичная Одесса», взрыв произошел в результате ракетного удара в районе Каботажной гавани городского порта. В настоящее время в Одесской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко ранее сообщил, что взрывы прогремели на территории находящегося под контролем украинских властей Херсона. По его словам, их слышно в прибрежных районах города. Отмечается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась, в «красной зоне» находятся Житомирская, Винницкая, Харьковская и Днепропетровская области.

Поздним вечером 1 июня взрывы прогремели в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на юго-востоке Украины. После этого в населенном пункте запустили сигнал воздушной тревоги. Официальных комментариев от властей по поводу ситуации не поступало.

До этого взрыв раздался в украинском Николаеве. Мэр города уточнил, что он прозвучал в воздухе за мостом, расположенном за пределами города.